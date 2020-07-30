Первый тест на коронавирус у Сафронова дал отрицательный результат

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Первый тест на коронавирус у находящегося в СИЗО "Лефортово" советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова оказался отрицательным, сообщает РИА Новости.

По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, через два дня будет готов второй тест. Пока Сафронов находится в изоляторе с подозрением на COVID-19.

Ранее стало известно, что журналиста поместили в карантинную камеру. Он пожаловался на боли в горле, после чего у него забрали анализ на коронавирус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Сафронова обеспечат необходимым медицинским обслуживанием. Он сообщил, что состояние здоровья журналиста будет учитываться в случае пересмотра меры пресечения.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.