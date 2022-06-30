Руководство ФСИН высказалось против возвращения смертной казни

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не поддержали идею о возвращении смертной казни. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
Он пояснил, что связался с руководством ФСИН, чтобы узнать четкую позицию по данному вопросу.
"Позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?" И я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать", – передает Interfax.ru рассказ Чуйченко.
В ведомстве задались вопросом, кто будет исполнять высшую меру. Кроме того, руководство ФСИН считает, что каждому человеку нужен шанс на исправление.
Ранее ЛДПР выступила с инициативой частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы она могла быть применена к служащим ВСУ, участвовавшим в пытках военных РФ.
В Госдуме же исключили возможность выборочного применения смертной казни. Отмечалось, что мораторий предполагает наличие ее в уголовном законодательстве, однако на практике в РФ она не применяется.
Позднее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию.
По его мнению, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики.
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