В Ситуационном центре отмечают отсутствие грубых нарушений в ходе праймериз "ЕР" в Москве

Фото: "Единая Россия"

С 24 мая в ситуационный центр электронного предварительного голосования "Единой России" в столице поступило более 100 обращений. Чаще всего речь в них шла о регистрации, а также кибератаках. Об этом рассказали в пресс-службе ситуационного центра.

"Например, люди спрашивали, можно ли проголосовать не по месту регистрации. Волонтеры объясняли, что отдать голос можно только по участку, где человек зарегистрирован", – рассказала руководитель Московского городского ситуационного центра "Единой России" по работе со СМИ Ирина Елиферова.

Отмечается, что на 24 мая пришелся пик сообщений о сбоях в работе сайта для голосования. В пресс-службе отметили, что к таким ситуациям в центре всегда готовы.

На сигналы о попытках вмешаться в ход голосования быстро среагировали IT-специалисты, которые вовремя отразили атаку. Таким образом, технические сбои при процедуре были сведены к минимуму.

Сейчас данные о ходе голосования специалисты собирают в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе партии, в этом году не было зафиксировано грубых нарушений.

"В Москве голосование проходит достаточно активно. На 15:00 проголосовали онлайн более 466 тысяч москвичей. Оно проводится в электронном формате проходит на сайте pg.er.ru. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования", – рассказал председатель Московского городского оргкомитета предварительного голосования, секретарь Московского городского реготделения "Единой России" Андрей Метельский.

Контроль ситуационного центра над электронным голосованием продлится до утра 31 мая. После кандидаты и избиратели смогут позвонить по вопросам, связанным с предварительным голосованием, на горячую линию: 8 (495) 788-65-08 и 8 (495) 788-14-67.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России.

Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города федерального значения – Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.