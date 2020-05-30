Более половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в столице подтвердили 2 367 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом более половины пациентов – младше 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"39,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также известно, что среди новых пациентов 11,5% – дети. Таким образом, нарастающим итогом в Москве выявлено 178 196 случаев COVID-19.

Уточняется, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица в настоящий момент находятся под медицинским наблюдением.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 952 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 был выявлен в 83 регионах РФ.

В Москве 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно.