Женщина родила на станции метро "Чистые пруды"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Женщина родила ребенка прямо на станции метро "Чистые пруды". Об этом сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

Ребенок появился на свет вечером в среду, 30 апреля. У женщины, которая находилась в метро, внезапно начался второй период родов. Ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая случайно оказалась рядом, помогла беременной, а другие пассажиры вызвали скорую помощь.

В результате врачи, оперативно прибыв к месту, оценили состояние женщины и недавно родившегося малыша, а после доставили на носилках в машину, оказав необходимую медпомощь.

Сейчас женщина вместе с ребенком находится в роддоме городской больницы № 29 имени Н. Э. Баумана. У роженицы появился на свет мальчик весом 3,4 килограмма. По данным департамента, и женщина, и новорожденный чувствуют себя хорошо и находятся под контролем медиков.

"Этот случай еще раз подтвердил, что московская скорая самая быстрая в мире. Специалисты готовы к любым ситуациям и способны оперативно оказать помощь в самых непредвиденных обстоятельствах в любое время суток", – подытожили в ведомстве.

Ранее четыре пациентки успешно родили малышей после пожара в роддоме имени Н. Э. Баумана, который произошел на седьмом этаже корпуса, где находились бактериологическая лаборатория и аптека.

Возгорание было устранено за 15 минут. В столичном Депздраве уточнили, что благодаря быстрой реакции пожарных и медиков женщин своевременно перевели в безопасный родильный зал.

