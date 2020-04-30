26 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом за время пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом за все время пандемии, сообщил главврач Денис Проценко в эфире телеканала "Россия-1".

"Если говорить про цифры, то на данный период у нас заболело 26 наших сотрудников, не только врачей, их среди них 10, но у нас есть и медицинские сестры, и другой персонал", – отметил главврач.

При этом Проценко отметил, что в коронавирусных центрах инфицированных докторов меньше, чем в других больницах. "Это понятно, так как настороженность выше", – добавил он.

Ранее Проценко обратился к москвичам с призывом не собираться с родственниками и друзьями во время майских праздников, поскольку высок риск заражения коронавирусной инфекцией.

Медик отметил, что в стране стали чаще выявлять COVID-19 у молодежи.

Врачи призывают москвичей остаться дома на майские праздники

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.