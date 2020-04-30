Жителей Подмосковья обяжут носить маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок вне дома, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", – заявил глава региона Андрей Воробьев.

Накануне он рассказал, что область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом.

"По поводу роста – это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", – отметил Воробьев.

В Подмосковье, как и в Москве, продлили до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. До этой же даты продлевается срок действия цифровых пропусков.