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Москва 24

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Общество

16:43

Жителей Подмосковья обяжут носить маски

общество власть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок вне дома, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", – заявил глава региона Андрей Воробьев.

Накануне он рассказал, что область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом.

"По поводу роста – это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", – отметил Воробьев.

В Подмосковье, как и в Москве, продлили до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. До этой же даты продлевается срок действия цифровых пропусков.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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