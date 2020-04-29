В Подмосковье продлили срок действия цифровых пропусков до 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московской области продлили срок действия цифровых пропусков до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
"До 4 мая 2020 года автоматически продлевается срок действия цифрового пропуска в целях работы. До 4 мая необходимо продлить цифровой пропуск или оформить новый пропуск до 11 мая 2020 года включительно", – сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
Уточняется, что для поездок на работу нельзя оформить более одного пропуска на один и тот же срок.
Также вступают в силу нововведения, связанные с оформлением пропуска для поездок на транспортном средстве с иностранными номерами. Сообщается, что подача информации об авто допускается только через портал госуслуг.
Для передвижения по служебному удостоверению предоставлять дополнительные или измененные сведения не требуется.
Накануне в области продлили до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора было размещено на сайте регионального правительства.
При этом в среду Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу.
Подмосковье вышло на плато по COVID-19 – Воробьев
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