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Общество

11:10

Музыкант Найк Борзов рассказал о своей жизни на самоизоляции

общество культура

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Рок-музыкант Найк Борзов заявил, что для него самоизоляция и ограничение социальных контактов началось еще задолго до пандемии коронавируса. Артист заявил, что был плотно занят новым альбомом, сообщает ИА "НСН".

"Последний год я находился в плотном карантине, записывал пластинку и не общался практически ни с кем. Давал очень мало концертов и, собственно, сейчас продолжаю в том же режиме", – заявил Борзов.

По словам музыканта, его новый альбом уже находится на стадии сведения. Он вносит в сборник последние правки и не покидает собственный дом.

Ранее о похожем ритме жизни рассказал Вячеслав Бутусов. Музыкант за время самоизоляции выпустил новый альбом и клип в виде мультфильма. Артист также заявил, что самоизоляция не повлияла на его образ жизни существенным образом.

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