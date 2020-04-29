Депутат МГД рассказал, как проводить культурный досуг в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал москвичам о возможностях проведения культурного досуга во время режима самоизоляции.

Он отметил, что соблюдать домашний режим многим горожанам дается непросто, поскольку постоянное нахождение в квартире лишает движения и смены обстановки.

"Для облегчения режима самоизоляции культурные учреждения Москвы продолжают свою работу. Ежедневно проводят большое количество онлайн-лекций, экскурсий, вебинаров. Артисты устраивают трансляции с чтением литературы онлайн, музыканты дают онлайн-концерты", – приводит Агентство "Москва" слова Герасимова.

Помимо этого, столичные театры транслируют свои спектакли и открывают доступ к архивным записям.

В частности, театр "Ленком Марка Захарова" в ближайшее время запустит показ спектакля "Странный народ эти взрослые". Также Малый театр ведет трансляции выступлений два раза в неделю, "Сатирикон" проводит онлайн-показы спектаклей из своего золотого фонда. Театр имени Маяковского и Театр сатиры показывают архивные записи своих спектаклей.

Кроме того, онлайн-трансляции ведутся и из Большого театра. За время действия режима самоизоляции там показали пять балетов и две оперы.

Герасимов также рассказал о работе музеев. По его словам, многие учреждения начали развивать digital-направления задолго до пандемии, однако в настоящее время это формат стал актуален как никогда.

Сообщается, что ряд музеев запустил новые дистанционные проекты, в частности #ТретьяковкаДома. В его рамках проводятся поучительные лекции о шедеврах коллекций.

Новая выставка была открыта и Музеем Москвы. Речь о реконструкции и истории улицы Остоженки – "Остоженка: проект в проекте". В рамках мероприятия запущена серия онлайн-бесед на городскую тематику.

Также единая программа #НаединесПушкинским запущена Пушкинским музеем. Кроме видеоэкскурсий и лекций, там подготовили спецпроекты на время самоизоляции.

"Например, "100 способов прожить минуту", в котором люди, связанные с искусством, делятся опытом осмысленного проживания времени, и видео #СкучаюпоПушкинскому, где друзья музея рассказывают о разлуке с ним", – рассказал депутат.

Ранее сообщалось о том, что российские музеи смогут вернуться в штатный график работы в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее же время общественные и культурные организации проводят мероприятия в онлайн-формате. Так, сейчас проводится и запланировано более 180 акций и различных встреч.