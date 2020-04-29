Музеи в России смогут возобновить работу в течение месяца после снятия ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские музеи смогут вернуться в штатный график работы в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Что касается выхода музеев из эпидемиологической ситуации, то сейчас разработан министерством культуры и музеями план выхода к нормальной жизни и приему посетителей. Ориентировочная дата с момента снятия карантина – в течение месяца", – приводит Агентство "Москва" заявление врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексея Мудрова.

Он напомнил, что в настоящее время общественные и культурные организации проводят мероприятия в онлайн-формате. В частности, по словам Мудрова, сейчас проводится и запланировано более 180 акций и различных встреч.

Также врио директора департамента музеев Минкультуры РФ добавил, что в преддверии Дня Победы особое внимание уделяется военно-историческим музеям.

Так, Государственный исторический музей подготовил рассказ о подвиге своих сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Известно, что из коллектива музея на фронт ушли 98 человек, больше 30 из них погибло.