Музеи в России смогут возобновить работу в течение месяца после снятия ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские музеи смогут вернуться в штатный график работы в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Что касается выхода музеев из эпидемиологической ситуации, то сейчас разработан министерством культуры и музеями план выхода к нормальной жизни и приему посетителей. Ориентировочная дата с момента снятия карантина – в течение месяца", – приводит Агентство "Москва" заявление врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексея Мудрова.
Он напомнил, что в настоящее время общественные и культурные организации проводят мероприятия в онлайн-формате. В частности, по словам Мудрова, сейчас проводится и запланировано более 180 акций и различных встреч.
Также врио директора департамента музеев Минкультуры РФ добавил, что в преддверии Дня Победы особое внимание уделяется военно-историческим музеям.
Так, Государственный исторический музей подготовил рассказ о подвиге своих сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Известно, что из коллектива музея на фронт ушли 98 человек, больше 30 из них погибло.
"Это наш город": Исторический музей подготовил проект о подвиге сотрудников в годы войны
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