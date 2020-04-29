Москвичей пригласили на виртуальную экскурсию по музею МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 30 апреля проведет виртуальную экскурсию по музею Московской железной дороги в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Этот виртуальный тур станет первой частью нового образовательного проекта под названием #сидимдома, который мы запускаем, чтобы поддержать наших пассажиров и сделать их пребывание дома более интересным и полезным", – рассказали в пресс-службе ЦППК.

Проект будет состоять из серии онлайн-мероприятий различного формата для зрителей всех возрастов. Экскурсия по времени займет около 40 минут. За это время пользователи смогут увидеть военный эшелон, вагон-теплушку, два штабных вагона, санитарный поезд с вагоном-лазаретом и операционным вагоном.

Проводить виртуальную экскурсию будет блогер Александр Попов. Он расскажет об истории возникновения паровозов. Во время трансляции каждый желающий сможет также задать интересующий его вопрос.

Музей Московской железной дороги расположен на территории Рижского вокзала. Он демонстрирует экспериментальные разработки, тепловозы и электровозы, отечественные и трофейные паровозы, вагоны разного назначения и прочая техника. Всего в экспозицию входит около 70 экспонатов, самому старому из них более 100 лет.

