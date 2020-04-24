Библиотека блокадного Ленинграда воссоздана в столичном Музее Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Музее Победы на площади более 250 квадратных метров воссоздали Государственную публичную библиотеку Ленинграда времен войны.

Об организованной выставке рассказали представители учреждения, передает Агентство "Москва". Отмечается, что пространство стало частью новой масштабной экспозиции "Подвиг народа".



"Сочетание исторической реконструкции и современных мультимедийных решений погрузит посетителей в атмосферу военного времени. Через "окна-проекции" на стенах экспозиционного пространства гости увидят будни блокадного города", – заявили в пресс-службе Музея Победы.



Зрители узнают, как библиотека, чья работа не прекращалась даже в самые трудные дни, обслуживала своих читателей. При помощи эффекта "погружения" людям больше станет известно о жизни советских людей в годы войны.

Свыше 1,5 тысячи архивных статей и документов дадут представления об общественных организациях и ведомствах, музеях, действующих в годы Великой Отечественной войны.

Подчеркивается, что один из разделов читального зала создали совместно с Российской государственной библиотекой.



Ранее сообщалось, что указатели в Москве дополнят QR-кодами с информацией о Музее Победы.