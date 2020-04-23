Указатели в Москве дополнят QR-кодами с информацией о Музее Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Городские указатели в Москве дополнят информационными полями с QR-кодами, которые подскажут дорогу к Музею Победы и некоторым другим достопримечательностям столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на городских указателях появятся информационные поля с QR-кодами, показывающие дорогу к Музею Победы и домам, в которых проживали маршалы Советского Союза", – объявили в Московском аналитическом центре в сфере городского хозяйства.

Для считывания информации потребуется только смартфон с камерой. По словам замруководителя МАЦ Натальи Ремезовой, работы начнутся после снятия в Москве режима повышенной готовности.

Инициатива рассматривается как попытка сохранить память о Великой Отечественной войне с применением современных технологий.

В пресс-службе департамента культурного наследия Москвы объявили, что на 2020 год в столице запланирована установка монумента железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны. Еще несколько памятных сооружений посвятят деятелям культуры.

