Российские туроператоры почти не продают путевки с перевозкой от UTair – АТОР

Туристические компании почти не продают путевки с перевозкой от авиакомпании UTair, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Перевозка UTair в турпакетах российских операторов практически не встречается. Поэтому взаимодействия никакого особо не было", – цитирует ее Агентство "Москва". О нестабильном положении авиакомпании было известно еще с прошлого года, добавила Ломидзе.
Ранее сообщалось, что авиакомпания объявила о возможном прекращении полетов из-за долгов. В прошлом году UTair и ее дочерние компании понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей.
В декабре авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. Задолженность по таким кредитам и займам составляет 65,8 миллиарда рублей. Убытки в авиакомпании объяснили ростом цен на топливо и конкуренцией в доходных тарифах. В Utair полагают, что при наличии подобных экономических факторов есть сомнения в том, что группа может продолжать свою деятельность.
Позднее авиакомпания опровергла сведения о риске прекращения деятельности. В пресс-службе пояснили, что Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности.
Представители компании добавили, что в нынешнем году меняется график платежей по долгам. Это позволит вернуться к положительным финансовым результатам.
Уточнялось, что компания не заявляла о возможной приостановке деятельности. По словам представителей Utair, журналисты взяли фразу из заключения внешнего аудитора. В соответствии со стандартами работы он обязан был сделать такую оговорку, поскольку процесс реструктуризации финансового долга не завершился к концу декабря.
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