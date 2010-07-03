UTair опровергла слухи о риске прекращения деятельности

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Авиакомпания UTair опровергла сведения о риске прекращения деятельности. Об этом сообщает сайт перевозчика.

В пресс-службе пояснили, что компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности.

"Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет", – сказано в сообщении.

Представители компании добавили, что в нынешнем году Utair меняет график платежей по долгам. Это позволит вернуться к положительным финансовым результатам.

Уточняется, что компания не заявляла о возможной приостановке деятельности. Журналисты взяли фразу из заключения внешнего аудитора. В соответствии со стандартами работы он обязан был сделать такую оговорку, поскольку процесс реструктуризации финансового долга не завершился к концу декабря.

Ранее СМИ написали, что в 2018-м UTair и ее дочерние структуры понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей. Отмечалось, что компания может прекратить деятельность из-за долгов.

Utair – четвертая по величине авиакомпания в РФ после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В минувшем году она перевезла 7,9 миллиона пассажиров.

