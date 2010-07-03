В Utair называли штатной ситуацию с загоревшимся двигателем самолета

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В компании Utair называли штатной ситуацию с загоревшимся двигателем во время взлета. Отмечается, что самолет полностью исправен и пассажирам ничто не угрожало, передает Агентство "Москва".

На рейсе Москва – Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе.

"Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон", – говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что, согласно правилам, она выполнит рейс на другом самолете. Инцидент связан с рейсом UT447.

Ранее очевидцы сообщили, что в аэропорту Внуково у самолета загорелся двигатель. Возгорание произошло перед взлетом. Пассажиров эвакуировали.