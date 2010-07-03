Очевидцы сообщили о возгорании двигателя самолета во Внукове

В аэропорту Внуково у самолета загорелся двигатель. Об этом сообщили очевидцы. Кадры с места происшествия опубликовали пассажиры в социальных сетях.

Самолет выполнял рейс Москва – Махачкала. Возгорание произошло перед взлетом. Пассажиров эвакуировали.