Были ли нарушения со стороны Utair при перевозке семьи с детьми-инвалидами

История матери двоих детей-инвалидов из Хабаровского края, которой пришлось купить 13 билетов для перелета с сыновьями из Кургана в Москву, получила продолжение. На авиакомпанию Utair, предоставлявшую услуги, завели два административных дела. Читайте о том, были ли нарушения со стороны компании и как она отреагировала на ситуацию.

Фото: канал Москва 24

Запрос в прокуратуру

В феврале 2019 года разгорелся скандал с участием авиакомпании Utair. СМИ сообщили о непростой ситуации жительницы Хабаровского края Натальи Загуменной. Матери двоих детей-инвалидов пришлось купить 13 билетов, чтобы перевезти мальчиков из Кургана домой после операции, рейсом, проходящим через Москву. Один из детей был лежачим, а другой – с загипсованной ногой.Таким образом, вместо 16 тысяч рублей ей пришлось заплатить 60 тысяч. Женщина даже была вынуждена занимать деньги на дорогу у родственников.

Тогда авиакомпания объяснила ситуацию тем, что женщина якобы заранее не предупредила о состоянии здоровья детей. Поэтому ей предложили оплатить дополнительные места сверх выкупленных билетов.



По правилам перевозки инвалидов и больных людей компании Utair, перед покупкой билетов нужно согласовать перелет с компанией. Кроме того, необходимо предоставить от врача медицинскую справку, разрешающую полет с указанием специальных требований к перевозке. Полет человека, которого можно перевозить только на носилках, тоже надо согласовать. Причем не менее чем за 72 часа до вылета рейса. По правилам перевозки инвалидов и больных людей компании Utair, перед покупкой билетов нужно согласовать перелет с компанией. Кроме того, необходимо предоставить от врача медицинскую справку, разрешающую полет с указанием специальных требований к перевозке. Полет человека, которого можно перевозить только на носилках, тоже надо согласовать. Причем не менее чем за 72 часа до вылета рейса. При этом авиакомпания еще должна рассмотреть заявку. Она может в одностороннем порядке расторгнуть договор о воздушной перевозке, если "состояние здоровья пассажира требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц".



После того, как в СМИ рассказали о происшествии, председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая направила запрос в Уральскую транспортную прокуратуру с просьбой прояснить законность действий авиакомпании. В ведомстве ей сообщили, что Сургутская транспортная прокуратура завела административные дела на авиакомпанию по двум статьям: "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации" и "Обман потребителей" (КоАП РФ).

Матери-одиночке, купившей 13 мест в самолете для двух детей, вернули деньги

Кроме того, прокуратура направила свое решение в Роспотребнадзор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в котором гендиректору Utair предложено вернуть необоснованно полученные деньги за билеты.

Но в пресс-службе Utair позже заявили об отсутствии каких-либо нарушений при перевозке женщины с маломобильными детьми. "Курганский следственный отдел на транспорте уже провел проверку данной ситуации и принял решение об отказе в возбуждении дела", – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Представитель компании-перевозчика подчеркнул, что Фонд социального страхования РФ, занимающийся перевозкой семьи, выделил деньги только на четыре места. Но, чтобы перевезти женщину с двумя детьми, нужно было якобы 13 мест: одно – для взрослого, три – для одного ребенка с гипсом и девять мест для второго ребенка на носилках. А для того, чтобы мать с детьми смогла скорее улететь, авиакомпания приняла решение заменить лайнер на тот, в котором были места для носилок. Это было сделано за два часа.

В свою очередь, старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Наталья Шандровская пояснила Москве 24, что по итогам доследственной проверки было отказано в возбуждении уголовного дела, но не административных.

"В феврале месяце была доследственная проверка, тогда было решение об отказе в возбуждении уголовного дела. А теперь то, что СМИ пишут, это проводит проверку Уральская транспортная прокуратура, они возбудили эти административные дела", – добавила Шандровская.

Фото: канал Москва 24

Защита своих прав

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила Москве 24, что пассажиры не должны бояться отстаивать свои права, если они понимают, что их нарушают, даже если речь идет о крупных авиакомпаниях.

"У нас были случаи, когда похожие истории происходили с людьми с инвалидностью, и большей частью это были инвалиды-колясочники. Однако сейчас, насколько я знаю, авиакомпании проводят большую работу со своими служащими по тому, как не нарушить права пассажиров, объясняя правильные вещи. С другой стороны, человек должен при условии нарушения своих прав уметь их защитить и ссылаться на позиции закона", – пояснила она.

По ее словам, даже при самых плохих обстоятельствах омбудсменам удается помочь людям. Потяева рассказала про случай из ее практики, когда инвалид-колясочник смог пройти на борт самолета без сопровождающего.

Против Utair возбудили два дела после покупки матерью детей-инвалидов 13 авиабилетов



Татьяна Потяева столичный омбудсмен Инвалид получил путевку в санаторий, но остался без сопровождающего, так как он заболел прямо перед вылетом в санаторий. При этом маломобильный человек умел обслуживать себя сам, но в аэропорту его не пустили в самолет. Он знал свои права и связался со мной, а я в свою очередь передала его слова профильной общественной организации в Москве, которая смогла убедить авиакомпанию в самостоятельности человека. Хоть были долгие переговоры, но его все-таки пустили, и он прекрасно отдохнул и назад летел уже без происшествий.

Потяева добавила, что сейчас формируется тенденция, когда все больше людей пытаются защитить свои права, а в решении проблемы немалую роль играют публичность и общественное внимание.

"Наша основная задача – проводить правовое просвещение: учить людей, объяснять им форму, методы и способы защиты своих прав. Если человек понимает, что права – его или детей – нарушаются, то он имеет все возможности их защитить. Другое дело – для этого нужно время, знания, но отстоять свои права, конечно, возможно", – заключила собеседница Москвы 24.

Не первый раз

Похожий случай с авиакомпанией Utair произошел в мае прошлого года. Тогда подростка-инвалида не пустили на борт самолета, который следовал в Москву. Совпадение или нет, но инцидент произошел тоже в Кургане. Мальчик ездил туда на операцию из Приморья, домой он возвращался в гипсе.

В салон лайнера подростка не пустили, потому что он якобы занимал слишком много места, и также предложили в качестве альтернативы купить два билета. Причиной отказа стало то, что при оформлении билета не было указано, что подростку требуется специальная поддержка. Только через три дня мальчик вместе с отцом все-таки смог улететь в пункт назначения.

Кроме того, родителям мальчика удалось добиться компенсации от Фонда социального страхования (ФСС), который организовывал полет и не указал особые условия перевозки. Уральская транспортная прокуратура обязала ФСС выплатить 50 тысяч рублей семье мальчика.