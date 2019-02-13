Utair объяснила требование к матери двоих детей-инвалидов купить 11 билетов

Российская авиакомпания Utair прокомментировала ситуацию, возникшую на рейсе Курган – Москва, где женщине пришлось купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов.
Перевозчика не уведомили о том, что на рейсе будут маломобильные пассажиры. Как сообщила пресс-служба компании в комментарии РИА Новости, перевозчику необходимо заранее знать о таких клиентах, чтобы быть готовым к их перевозке.
"Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров", – заявила Utair.
Также в компании добавили, что для безопасности перелета маломобильных пассажиров обязаны быть установлены специальные носилки салоне самолета. Носилки весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы установить их.
Ранее уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку информации о том, что по требованию Utair женщине пришлось купить 11 авиабилетов на рейс Курган – Москва для двух ее детей с ограниченными возможностями. Дети возвращались домой после операции.
Жительница Хабаровска, мать-одиночка, приехала со своими сыновьями-близнецами в город Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда они возвращались домой, авиакомпания потребовала, чтобы женщина приобрела 11 билетов на самолет для двоих детей.
Авиакомпания пояснила, что один ребенок, которого нужно перевозить на носилках, займет 9 мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Мама близнецов рассказала, что деньги на обратную дорогу ей помогли собрать родственники.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут лишиться льготных цен на аэропортовые услуги при выполнении международных рейсов. Предложение поддержали в ФАС.
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