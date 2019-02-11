Авиакомпании РФ могут остаться без льгот в аэропортах

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Российские авиакомпании могут лишиться льготных цен на аэропортовые услуги при выполнении международных рейсов. Предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков поддержали в Федеральной антимонопольной службе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ФАС Александра Редько.

В минувшем году с инициативой выступила Ассоциация европейского бизнеса. Пока что зарубежные компании платят за обслуживание самолетов в три раза больше, чем их российские конкуренты.

Сотрудники ФАС убеждены, что выравнивать ставки сборов нужно постепенно. При этом стоит учитывать экономическую ситуацию и не допускать резкого увеличения нагрузки на авиакомпании РФ.

Президента Utair Павел Пермяков подчеркнул, что увеличение тарифов будет критично для отечественных авиакомпаний, поскольку эта статья затрат порой достигает 25%. Ко всему прочему, эксперты предрекают рост цен на билеты и вероятное снижение пассажиропотока за рубеж.

Ранее думский комитет по транспорту и строительству предложил заставить авиакомпании "кнутом или пряником" следовать правилам и не пускать в самолет нетрезвых пассажиров. Депутаты убеждены, что выбором соответствующих предупреждений или штрафов должно заняться экспертное сообщество.