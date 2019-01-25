Госдума заставит авиакомпании жестче исполнять свои обязанности

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В комитете Госдумы по транспорту и строительству предложили заставить авиакомпании "кнутом или пряником" следовать правилам и не пускать в самолет нетрезвых пассажиров, рассказал член комитета Дмитрий Ионин.

Он напомнил, что у многих авиакомпаний есть правило, согласно которому пассажиру нельзя лететь пьяным. Но это мало контролируется, констатировал Ионин.

"Я уверен, что того гражданина, которому из Сургута вдруг захотелось лететь не в Москву, а в другом направлении, явно нужно было отсечь от этого полета еще до, потому что он явно был пьян... Надо смотреть механизмы, которые заставили бы авиакомпании соблюдать те правила, свод воздушных правил, которые сегодня есть. Как их заставлять – кнутом, пряником, предупреждениями, штрафами – это нужно экспертному сообществу решать", – цитирует его Агентство "Москва".

22 января во время полета рейсом Сургут – Москва мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс, угрожая якобы имевшимся у него оружием. После этого командир судна решил совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Мужчину задержали, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов. По данным телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике и был уволен за прогулы. Сейчас мужчина арестован. Злоумышленник не смог пояснить причины поведения, свою вину он не признал. Этапировать в Москву Шаповалова не планируют, следствие по делу будет проходить в Ханты-Мансийске.