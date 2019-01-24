Угонщика самолета из Сургута не планируют этапировать в столицу

Следствие по делу о попытке угона пассажирского самолета будет проходить в Ханты- Мансийске. Подозреваемого Павла Шаповалова не планируют этапировать в Москву.
Накануне фигуранта дела по решению Ханты-Мансийского районного суда заключили под стражу сроком на два месяца. "Он содержится в изоляторе временного содержания города Ханты-Мансийска. Следствие будет проводиться там", – цитирует ТАСС адвоката Евгения Жердева.
Накануне во время заседания суда Шаповалов не смог пояснить причины своего поведения на борту воздушного судна. Свою вину он не признал.
22 января рейс SU1515 Сургут – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причина – попытка угона воздушного судна. Пассажир, угрожая, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования.
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Виновник инцидента был трезвым – такое заявление сделали стюардессы. По словам экипажа, мужчина выглядел адекватно. В материалах дела сообщается, что, по словам, бортпроводников, Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США.
По словам пилота рейса Рустама Цыбакина, на борту воздушного судна удалось сохранить спокойствие благодаря тому, что экипаж успокоил пытавшегося угнать самолет, обещая выполнить его требования.
По информации телеканала Москва 24, Павел Шаповалов работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили по статье. Впервые был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества").
Сестра Павла Шаповалова Евгения дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24, заявив, что ее брат не способен ничего захватывать. По ее словам, у мужчины были проблемы с психикой.
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