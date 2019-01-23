Пилот рейса Сургут – Москва раскрыл подробности полета

Фото: Следственный комитет РФ

Пилот рейса Сургут – Москва Рустам Цыбакин рассказал, что на борту воздушного судна удалось сохранить спокойствие благодаря тому, что пилоты успокоили пытавшегося угнать самолет Павла Шаповалова, обещая выполнить его требования. Единственным условием было – дозаправка, пишет ТАСС.

Также он отметил, что стюардессы постоянно вели переговоры со злоумышленником, и он не заходил в кабину пилотов.

Цыбакин уточнил, что первоначальные сообщения о наличии у угонщика оружия были переданы стюардессами.

Ранее в среду суд арестовал на два месяца 41-летнего подозреваемого. Шаповалов пробудет под стражей до 22 марта. Его обвиняют в угоне воздушного судна. Сам задержанный свою вину не признал.

22 января пассажир самолета, выполнявшего рейс Сургут – Москва, потребовал от экипажа изменить курс, заявив, что у него есть оружие. Его уговорили сесть на дозаправку в Ханты-Мансийске, где злоумышленника задержали.

Известно, что Шаповалов был судим за порчу имущества. По информации телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили по статье.

Соседка мужчины Алена Дерябина рассказала, что у Шаповалова хорошая семья и он всегда готов прийти на помощь.

Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете обнаружено не было. Сам Шаповалов причины своего поступка объяснить не смог.