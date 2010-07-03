В UTair заявили об отсутствии нарушений при перевозке маломобильных детей

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В UTair заявили об отсутствии нарушений в действиях авиакомпании во время перевозки матери с двумя маломобильными детьми на рейсе Курган – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Курганский следственный отдел на транспорте уже провел проверку данной ситуации и принял решение об отказе в возбуждении дела", – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании UTair.

Как отмечается, чтобы перевезти женщину с двумя детьми, понадобилось 13 мест: одно – для взрослого, три – для одного ребенка с гипсом и девять мест для второго ребенка на носилках.

В пресс-службе подчеркнули, что Фонд социального страхования РФ, занимающейся перевозкой семьи, выделил деньги только на четыре места.

Уточняется, что, для того чтобы они смогли скорее улететь, авиакомпания приняла решение заменить лайнер на тот, в котором были места для носилок. Это было сделано за два часа.

В авиакомпании напомнили о необходимости информировать о потребности пассажиров в местах для перелета и связываться с перевозчиком, как это предусматривают правила при перевозке такой категории пассажиров, чтобы уточнить наличие мест на нужном рейсе.

"Со своей стороны UTair делает все возможное, чтобы оперативно решать проблемы маломобильных пассажиров", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Сургутская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании Utair в связи с тем, что мать двух детей-инвалидов из Хабаровского края была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву.

Дела завели по двум статьям – "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации" и "Обман потребителей". Их направили в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В ближайшее время материалы рассмотрят.

В феврале стало известно, что жительница Хабаровска приобрела для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов. Вместо 16 тысяч рублей она была вынуждена заплатить 60 тысяч.