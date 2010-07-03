На Utair завели два дела после покупки матерью детей-инвалидов 13 авиабилетов

Против Utair возбудили два дела после покупки матерью детей-инвалидов допольнительных авиабилетов

Мать двух детей-инвалидов из Хабаровского края была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву. В связи с этим Сургутская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании Utair, передает ТАСС.

Дела завели по двум статьям – "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации" и "Обман потребителей". Их направили в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В ближайшее время материалы рассмотрят.

В феврале стало известно, что жительница Хабаровска приобрела для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов. Вместо 16 тысяч рублей она была вынуждена заплатить 60 тысяч.

Авиаперевозчик заявил, что социальные службы не связывались с компанией, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров. Уточнялось, что об этом необходимо сообщать заранее.

В том же месяце женщина получила компенсацию. Деньги возместила одна из компаний Хабаровска.