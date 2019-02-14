Сможет ли мать-одиночка вернуть потраченные деньги на перелет детей-инвалидов

Мать-одиночку двух детей-инвалидов Наталью Загуменную заставили купить 11 билетов в авиакомпании "ЮТэйр", чтобы перевезти их из Кургана в Хабаровский край. Перевозчик потребовал с женщины неподъемные 60 тысяч рублей. Деньги пришлось в спешке занимать в долг у родственников. Представители авиакомпании оправдываются, мол, не были предупреждены о том, что на одном из рейсов полетят маломобильные пассажиры. Портал Москва 24 разбирался, на чьей стороне может оказаться правда.

Скриншот телеканала Москва 24

Вылетели в копеечку

Жительница Хабаровска, мать сыновей-двойняшек с детским церебральным параличом Наталья Загуменная приехала с детьми и сопровождающим в город Курган. В центре имени академика Илизарова ребятишкам должны были провести сложную операцию по исправлению стоп. Когда настало время возвращаться домой, авиакомпания потребовала, чтобы женщина приобрела 11 билетов на самолет для мальчиков.

В "ЮТэйр" пояснили, что один ребенок, которого нужно перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, займет еще два. В итоге и без того переживающей непростые времена семье пришлось занимать деньги на дорогу у родственников. Сама Наталья в беседе с телеканалом Москва 24 пожаловалась, что других вариантов перевозчик ей не оставил:

Правило состояло в том, что если лежачий больной, то установка носилок занимает девять мест. И все эти девять мест мне придется оплатить. Других вариантов нет. Либо так, либо мы не полетим.



После того, как история женщины попала в СМИ, в "ЮТэйр" заявили, что не были предупреждены о том, что на рейсе будут маломобильные пассажиры. В компании добавили, что для безопасности перелета таких клиентов обязаны установить специальные носилки в салоне самолета. Они весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы их установить.

Кто виноват?

В "ЮТэйр" объяснили, почему женщине с двумя детьми-инвалидами пришлось купить 11 билетов

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров пояснил порталу Москва 24: самое главное, что нужно делать маломобильному пассажиру для полета, – вовремя уведомить авиакомпанию о готовящейся поездке.

"После приобретения билета нужно связаться с авиакомпанией и уведомить ее о том, что на борту будет такой пассажир. Авиакомпании тоже нужно подготовиться, при этом сотрудники авиакомпании должны связаться с пассажиром и сообщить, возможна ли вообще эта перевозка в данном типе воздушного судна, так как далеко не в каждом самолете можно поместить лежачего пассажира. Это требует переоборудования салона, – пояснил он. – Это действительно вопрос безопасности самого пассажира с ограничениями и всех остальных. Обычно сроки запроса прописаны в правилах перевозки, которые всегда нужно читать".

Сама женщина в беседе с журналистами "Комсомольской правды" заявила, что заранее начала узнавать, как добраться обратно до Москвы, позвонив при этом в аэропорт.

"Мне сказали, что нужно получить разрешение на авиаперелет, поэтому необходимо предоставить справки из центра. Сказали, что авиакомпания может не дать добро, и я испугалась. Разрешение пришло на следующий день, но нам сказали, что так как Максим лежачий, по правилам авиакомпании нужно установить носилки в салоне", – рассказала Наталья.

При этом требование об оплате дополнительных билетов является довольно неоднозначным, комментирует ситуацию Гусаров. По его мнению, нужно разобраться в деталях.

"Правомочно ли навязывать такую услугу – это вопрос гражданского законодательства", – рассуждает эксперт.

Если речь идет о человеке с ограничениями, то никаких дополнительных билетов больше покупать не надо. 11 кресел – это многовато для двух больных.



"Однако надо понимать, что авиакомпания при такой перевозке должна отказать 11 потенциальным пассажирам в перелете и потерять деньги: авиакомпании никто потери не компенсирует, и там тоже работают живые люди, у которых есть свои семьи, которые надо кормить", – заключил собеседник портала Москва 24.

Что делать?

Скриншот телеканала Москва 24

В свою очередь юрист Александр Трещев уверен в том, что права матери и детей в данной ситуации были нарушены.

"Я прекрасно представляю, как ведет себя обслуживающий персонал самолета и как они упираются в простые вещи, игнорируя фактические обстоятельства – летит мать с больными детьми. По факту авиакомпания повела себя более чем недостойно общечеловеческих ценностей", – говорит он.

Мать без сомнения может потребовать компенсации за моральный вред, потому что неважно, как сложились обстоятельства, были ли правы формально члены экипажа. Если они причинили морально-нравственные страдания детям и их матери, то найдется суд, который удовлетворит ее требования.



"Тем более оба малыша не могли самостоятельно передвигаться", – добавляет юрист.

По словам эксперта, все, что связано с медициной и с операциями, не терпит долгих подготовок и промедлений.

"Часто бывают экстренные действия, но компании ведут себя так, как им выгодней, так как у них есть какой-то свой внутренний протокол и регламент. К больным детям нужно было проявить должное уважение, поэтому могу предположить, что такой скандал может ротационно похоронить авиакомпанию", – заключил юрист.

Не первый случай

Похожий скандал с авиакомпанией "ЮТэйр" произошел в мае прошлого года. Тогда подростка-инвалида не пустили на борт самолета, который следовал в Москву. Совпадение или нет, но инцидент произошел тоже в Кургане. Мальчик ездил туда на операцию из Приморья, домой он возвращался в гипсе.

В салон лайнера подростка не пустили, потому что он якобы занимал слишком много места, и также предложили в качестве альтернативы купить два билета. Причиной отказа стало то, что при оформлении билета не было указано, что подростку требуется специальная поддержка. Только через три дня мальчик вместе с отцом все-таки смог улететь в пункт назначения.