Авиакомпания UTair заявила о возможном прекращении полетов

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Авиакомпания UTair объявила о возможном прекращении полетов из-за долгов, передает News.ru.

В прошлом году UTair и ее дочерние компании понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей. В декабре прошлого года авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам.

Задолженность по таким кредитам и займам составляет 65,8 миллиарда рублей. Сумма подлежит рефинансированию или реструктуризации.

В Utair заявили, что при наличии таких экономических факторов существует некая неопределенность и даже сомнения в том, что группа может продолжать свою деятельность.

Убытки в авиакомпании объяснили ростом цен на топливо и конкуренцией в доходных тарифах.

UTair – российская авиакомпания, которая вместе со своими дочерними структурами, представляет собой один из крупнейших в стране авиахолдингов – группу "ЮТэйр". По объему пассажиропотока и пассажирооборота UTair занимает пятое место в России после "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний" и S7 Airlines.

Авиакомпания имеет крупнейший в мире действующий вертолетный флот, работающий как в России, так и в других странах. Крупнейшим узловым аэропортом авиакомпании является московский аэропорт Внуково. Главный офис авиакомпании находится в Сургуте.

Ранее сообщалось, что платную регистрацию на рейсы "Победы" за границей признали законной. Плата при регистрации в зарубежных аэропортах была введена в конце октября прошлого года. На такой шаг авиакомпания была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо.

За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру "Победы" придется заплатить 25 евро. Онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной.