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Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях. Воспользоваться услугой можно со 2 апреля.

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что услуга будет введена на направлениях, пользующихся повышенным спросом. Речь идет о рейсах в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Гамбург, Штутгарт, Дрезден, Ганновер, Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

Перевозчик указывает, что пассажиры смогут сэкономить на стоимости билетов до 30%, уточняет ТАСС.

Аналогичные тарифы есть у лоукостера "Победа", а также авиакомпаний S7, Utair, "Уральские авиалинии", Red Wings и других.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о переходе на летнее расписание и вводе новых маршрутов. Новыми направлениями станут Краснодар – Симферополь и Волгоград – Сочи. Также авиакомпания будет летать в Марсель (Франция) и Пальма-де-Майорку (Испания).

