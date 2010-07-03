"Победа" закрыла международные рейсы из Петербурга

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Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). Последний полет за рубеж состоялся 30 марта.

"В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы авиакомпании.

О планах закрыть международные рейсы из Пулкова руководство лоукостера заявило в январе. В летнем расписании аэропорта были заявлены рейсы "Победы" в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси. По информации СМИ, претензии к сотрудникам аэропорта касались того, что они вскрывали "надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолетов".

В феврале авиакомпания изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. Теперь у пассажиров есть два варианта – как и раньше, доступно нескольких мест багажа размером 36х30х27 сантиметров любого веса, либо же провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 сантиметра и весом до 10 килограммов.