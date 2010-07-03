"Аэрофлот" рассказал, почему пассажирку со сломанной ногой не пустили на борт

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Пассажирка со сломанной ногой не проинформировала "Аэрофлот" о состоянии своего здоровья, поэтому авиакомпания не смогла зарезервировать для нее место с увеличенным пространством. В этой связи ее не пустили на рейс Москва – Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Шаг между креслами самолета А321, который выполнял данный рейс, меньше, что не позволило размещение пассажира на любом месте в салоне экономического класса", – отметил собеседник агентства, добавив, что все места в бизнес-классе были зарезервированы другими пассажирами.

Он подчеркнул, что Ольге Ломоносовой предложили перебронировать билеты на другой рейс, однако пассажирка отказалась. Представитель компании добавил, что она ранее осуществляла перелеты "Аэрофлотом", однако пользовалась бизнес-классом или заранее оформляла услугу extra seat.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Аэрофлот" не пустил в самолет пассажирку со сломанной ногой. Общероссийское объединение пассажиров указывало, что якобы ей предложили купить билеты в бизнес-класс, тем самым навязывая дополнительную услугу. Правозащитники также попросили Роспотребнадзор провести проверку.

