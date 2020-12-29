Волонтеры поздравили столичных врачей с Новым годом

Волонтеры "Единой России" поздравили врачей и медсестер Москвы, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, с наступающими праздниками.

Как сообщила пресс-служба столичного Депздрава, для сотрудников городских клиник подготовили более десяти тысяч подарочных наборов. Кроме того, во дворе больницы имени Филатова волонтеры нарядили елку.

Отмечается, что поздравления проходят в рамках акции "Спасибо врачам!" Во вторник, 29 декабря к ней присоединятся городские и федеральные парламентарии, которые отправятся с подарками в больницу в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что во время январских каникул добровольцы акции "Волонтеры Нового года" будут помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Присоединиться к активистам смогут все желающие.