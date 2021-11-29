Врач рассказал, что будет со штаммами коронавируса, когда закончится греческий алфавит

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что коронавирус вряд ли полностью исчезнет с нашей планеты, поэтому после окончания греческого алфавита специалисты, скорее всего, будут называть новые штаммы латинскими буквами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529, впервые выявленный на юге Африки, греческой буквой "Омикрон". Отмечается, что этот вариант инфекции имеет множество мутаций, вызывающих беспокойство. Однако некоторые эксперты полагают, что пока рано говорить об опасности "Омикрона", поскольку еще неизвестно, насколько он более активен, опасен и вытеснит ли "Дельта"-штамм.

Алексей Водовозов пояснил, что человечество может при определенных условиях замедлить эволюцию коронавируса.

"Исчезнуть-то он вряд ли исчезнет, так как слишком распространился по миру. Мы только можем каким-то образом ухудшить ему жизнь, то есть замедлить его эволюцию, не позволить дальше развиваться. Но для этого нужна масштабная, массовая вакцинация в пределах всей планеты, что пока слабо достижимо", – подчеркнул эксперт.





Алексей Водовозов врач-терапевт После того как греческий алфавит закончится, придется перейти к латинскому алфавиту, потому что греческий и латынь – два основных языка медицины.

По словам врача, эксперты ВОЗ используют для обозначения штаммов коронавируса греческие буквы в первую очередь для политкорректности. "Нельзя называть штамм "индийским" или "британским", это же не они его у себя вырастили, они его там впервые нашли", – пояснил специалист.

По этой же причине ВОЗ пропустила несколько букв греческого алфавита и назвала недавно обнаруженный штамм "Омикроном", хотя на самом деле он должен был называться "Ню", добавил эксперт.

"Как сказала Всемирная организация здравоохранения, это слишком похоже на английское new (нью), то есть по-английски – новый, и люди могли бы сильно запутаться. А следующая буква "Кси" напоминает очень распространенную в Китае фамилию, Си Цзиньпин например. Поэтому перешли сразу к "Омикрону", – заключил специалист.

Ранее в Центре имени Гамалеи посоветовали не паниковать из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". По мнению экспертов, люди с иммунитетом к COVID-19 лучше нейтрализуют варианты вируса, в частности и те, что сегодня вызывают опасение. Поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию или ревакцинироваться от инфекции, подчеркнули в учреждении.

