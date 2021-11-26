Инфекционист оценил опасность нового штамма коронавируса из ЮАР

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что об опасности нового штамма коронавируса из ЮАР пока рано говорить.
Ранее в ЮАР выявили случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может оказаться более опасным, чем "Дельта"-штамм. Местные специалисты пока не могут точно сказать, будут ли имеющиеся сегодня вакцины эффективны против нового варианта инфекции. При этом, по данным ученых из Великобритании, штамм имеет 32 мутации, многие из которых говорят о его высокой трансмиссивности.
"Еще неизвестно, насколько он более активен, более опасен, перебьет ли "Дельта"-штамм. Известно только, что много мутаций, более 30. В какую сторону это сыграет – тоже непонятно. Мутации могут быть и в сторону ослабления вируса, и в сторону усиления", – объясняет Тимаков.
По словам Тимакова, судить о том, вызовет ли новый штамм всплеск заболеваемости в мире, можно будет только после того, как станет понятно, как он проявился в стране, где его уже обнаружили.
"Если поездки ограничат и локализуют распространение этого штамма, то по подъему заболеваемости в данной конкретной стране, где штамм возник, будет понятно, опасен ли он для окружающих или нет", – заключил инфекционист.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренное совещание, посвященное новому штамму коронавируса B.1.1.529. Эксперты организации будут обсуждать, является ли эта мутация вызывающей беспокойство.
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