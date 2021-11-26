Эпидемиолог предупредил о возможности распространения "черной плесени" в РФ

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов допустил развитие "черной плесени" среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", – пояснил эпидемиолог.
Горелов отметил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при неправильном приеме антибиотиков и гормонов.
Ранее в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза, или "черной плесени", из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
Эксперт рассказывал, что распространение "черной плесени" на территории России маловероятно, поскольку в Индии другие климатические условия и культура питания.
В Индии пациенты с коронавирусом заражаются мукормикозом
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