Эпидемиолог предупредил о возможности распространения "черной плесени" в РФ

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов допустил развитие "черной плесени" среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", – пояснил эпидемиолог.

Горелов отметил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при неправильном приеме антибиотиков и гормонов.

Ранее в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза, или "черной плесени", из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.

Эксперт рассказывал, что распространение "черной плесени" на территории России маловероятно, поскольку в Индии другие климатические условия и культура питания.

