Кратковременный дождь ожидается в Москве 29 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 29 октября, составит 6–8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и местами кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что дожди в столице прекратятся 29 октября. Согласно его данным, в этот день и в четверг, 30 октября, осадков не ожидается. Однако в пятницу, 31 октября, с северо-запада придет атлантический циклон, который принесет дожди в город на весь день.

При этом температура воздуха в Москве 30 октября будет колебаться от 6 до 8 градусов, а 31 октября ее максимальное значение может составить 9. Ночные значения не превысят 3–5 градусов.