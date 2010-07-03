Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал об улучшении своего самочувствия. Об этом он написал в своем Instagram.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю", – написал Фадеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что минувшей ночью, находясь в своем загородном доме в Московской области, Фадеев почувствовал недомогание. Продюсеру вызвали скорую помощь, они оценили состояние Фадеева как предынфарктное.

В марте Максим Фадеев получил премию BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года". Она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки, проводят премию во второй раз.

