Максим Фадеев стал композитором года

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Премию BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года" получил Максим Фадеев, передает РИА Новости.

Она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки, проводят премию во второй раз.

Фадеев не смог лично забрать награду, потому записал видеообращение. Он поблагодарил BraVo за внимание. Фадеев назвал этот год знаковым для себя.

"Я вышел на сцену, все знают, что у меня была травма, но, как была, она и остается, но сейчас мы нашли путь, как слышать не слыша... Я очень благодарен тем, кто оценил меня", – сказал он. Ведущий церемонии Филипп Киркоров пообещал, что награду доставят по адресу.

Сегодня определят лауреатов в номинациях "Певец года", "Певица года", "Группа года", "Песня года", "Открытие года" и "Альбом года". На сцену Кремля должны выйти популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран.

Награду за вклад в мировое классическое искусство организаторы премии вручили дочери оперной певицы Монсеррат Кабалье – Монсеррат Марти-и-Кабалье. Она отметила, что мать всегда "очень любила Россию, российских композиторов".