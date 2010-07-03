Награду BraVo для Монсеррат Кабалье вручили ее дочери

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Награду за вклад в мировое классическое искусство вручили дочери оперной певицы Монсеррат Кабалье – Монсеррат Марти-и-Кабалье на Исторической сцене Большого театра в Москве. Организаторы II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo не успели вручить премию самой певице.

"Мы просим Монсеррат Марти принять премию BraVo за вклад в мировую музыкальную культуру, которую мы не успели вручить ее маме – невероятной Монсеррат Кабалье", – цитирует ведущую церемонии Елену Север ТАСС.

Дочь оперной дивы в ответ поблагодарила организаторов и отметила, что ее мать всегда "очень любила Россию, российских композиторов".

Кабалье скончалась 6 октября 2018 года в одной из больниц Барселоны. Ей было 85 лет. Певица прославилась на весь мир своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

Похороны оперной дивы прошли в Барселоне. Церемонию посетили первые лица государства, среди которых королева София и премьер-министр Педро Санчес. Кроме того, проститься с примой пришел испанский оперный певец Хосе Каррерас.

Певицу похоронили на кладбище Сан-Андреу рядом с родителями.