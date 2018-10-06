Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Фото: AP/HERMANN J. KNIPPERTZ

Оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в субботу утром, 6 октября, в больнице в Барселоне на 86-м году жизни. Об этом со ссылкой на врачей сообщила газета El Pais.

По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября. О причинах смерти пока не сообщается.

Сообщается, что певица попала в больницу в середине сентября. Однако по данным испанского СМИ, Кабалье долгое время страдала от проблем с желчным пузырем.

Pedro Sánchez lamenta la muerte de Monserrat Caballé: "Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros" https://t.co/OkcKHPPhyg https://t.co/MriztzS2Jl — EL PAÍS (@el_pais) 6 октября 2018 г.



Певица прославилась на весь мир своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. У Монсеррат Кабалье был огромный репертуар (88 ролей). За свою музыкальную карьеру она исполняла самые известные женские оперные партии.

В 2015 году певицу признали виновной в мошенничестве за неуплату налогов. В 2010 году оперная дива оформляла контракты на свои выступления через фирму в Андорре, хотя на самом деле живет в Барселоне. Таким образом она не доплатила в испанскую казну около полумиллиона евро. Монсеррат Кабалье приговорили к лишению свободы на полгода. Она признала свою вину и вернула долг государству.

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