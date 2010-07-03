Премию BraVo в области популярной музыки вручат в Кремле

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Лауреатов II Международной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце, передает РИА Новости.

Участниками шоу станут Филипп Киркоров, Дима Билан и многие другие известные российские артисты.

Премия BraVo проводится уже во второй раз. Она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Церемония награждения проводится в два этапа. В первый вечер награды получают артисты классического искусства, во второй – популярной музыки.

По словам организаторов, в четверг определятся лауреаты в номинациях: "Певец года", "Певица года", "Композитор года", "Группа года", "Песня года", "Открытие года" и "Альбом года".

Ожидается, что на сцену Кремля выйдут популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран.

Ранее сообщалось, что награду за вклад в мировое классическое искусство организаторы премии вручили дочери оперной певицы Монсеррат Кабалье – Монсеррат Марти-и-Кабалье.

Кабалье скончалась 6 октября 2018 года в одной из больниц Барселоны. Ей было 85 лет.