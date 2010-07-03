Музыкальный продюсер Максим Фадеев перенес сердечный приступ, передает телеканал Москва 24.

По некоторым данным, минувшей ночью, находясь в своем загородном доме в Московской области, Фадеев почувствовал недомогание. Продюсеру вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у него приступ ишемической болезни сердца, причиной которого считают нервное истощение. Медики оценили состояние Фадеева, как предынфарктное.

В марте Максим Фадеев получил премию BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года". Она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки, проводят премию во второй раз.