Нужна большая работа власти и граждан для помощи семьям участников СВО – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Необходима большая работа представителей власти и народа для помощи родственникам участников специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Здесь требуется большая и серьезная работа и от органов региональной власти. Но, конечно, и от представителей гражданского общества. Огромное количество таких предложений", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кириенко, не имеет значения, на какой должности военный принимает участие в СВО. Всем семьям должна быть оказана помощь и поддержка, в том числе психологическая и материальная. Кроме того, как подчеркнул замглавы, это не всегда решается лишь денежными средствами.

Ранее руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал поправки о психологической помощи для ветеранов за счет средств государства.

Парламентарий заявил, что на сегодняшний день в РФ есть большое количество ветеранов, вернувшихся из Афганистана, Сирии и с Северного Кавказа. Во время боевых действий они столкнулись со стрессом, бороться с которым были вынуждены самостоятельно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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