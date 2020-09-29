В Москве от коронавируса вылечились более 247 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве выздоровели еще 1227 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1227 пациентов", – рассказала Ракова.
По ее словам, всего от COVID-19 вылечился 247 301 человек. После лечения специалисты продолжают проводить специальные исследования, чтобы подтвердить у пациента отсутствие заболевания. После выписки они получают соответствующие рекомендации.
Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется в курсе лечения от COVID-19. Донорами могут стать лица в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусом. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Более подробную информацию об этом можно получить по телефону +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
По данным на 28 сентября, за сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
Ранее Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, он предложил столичным компаниям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
В Москве скончались 23 пациента с коронавирусом
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