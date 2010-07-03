Пригожин оценил резкое поведение Киркорова на "Новой волне"

13:58
13:58
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, который устроил певец Филипп Киркоров во время своего выступления на фестивале "Новая волна – 2019".
Продюсер отметил, что организаторы часто не могут должным образом обеспечить необходимую подготовку артиста к концерту, сообщает ИА "НСН".
"Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции", – сказал он.
Пригожин подчеркнул, что Киркоров является высочайшим профессионалом. А то, что происходит на репетициях, не должно появляться в СМИ. Он выразил мнение, что певцу не дали нормально отрепетировать.
"Иногда не знаешь, какие слова подобрать, хочется дубинкой дать. Поскольку он драться не умеет, он использует такие нехорошие слова. Мог бы, подошел бы и кому-нибудь треснул", – сказал Пригожин.
Также резкое поведение певца прокомментировали в его пресс-службе. Представители исполнителя рассказали, что подготовка к премьере песни "Лунный гость" потребовала много времени и внимания. Для нее задействовали международных специалистов, поэтому артист позволил себе негативные высказывания в адрес организаторов.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Он был недоволен тем, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Артист заявил, что шоу не начнется, пока он не закончит репетицию.
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