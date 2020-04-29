Роструд проверит организации, вынуждающие сотрудников уходить в отпуск

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Давление на сотрудника с целью вынудить его уйти в неоплачиваемый отпуск может стать основанием для проверки Роструда, поскольку подобные действия незаконны. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Несохранение или невыплата заработной платы в нерабочие дни – это очевидное нарушение. Кроме того, давление на работника с целью побудить его написать заявление об отпуске также является очевидным нарушением", – заявил замруководителя Роструда Иван Шкловец.
По словам специалиста, внеплановые проверки по нарушениям трудового законодательства планируются и в дальнейшем. При этом сначала работодателей будут предупреждать. Оставить жалобу сотрудник может в анонимном порядке.
Также Шкловец отметил, что на круглосуточную горячую линию Роструда поступило уже более 100 тысяч звонков. Подавляющее большинство обращений подразумевали консультацию специалиста.
Как показало исследование Центра стратегических разработок, около 29 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Аналитики обращали внимание также на то, что этому примеру планировали последовать еще 22 процента опрошенных работодателей.
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