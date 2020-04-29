Призывные комиссии в субъектах и муниципалитетах РФ заработают с 12 мая

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Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавируса ожидается 12 мая. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Планируется, что призывников начнут отправлять к месту несения службы после 20 мая. "Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая", – заявил Шойгу.

По словам министра, для обеспечения здоровья призывников в военкоматах готовы запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств.

Отмечается, что с прибытием в армию призывники 2020 года будут проходить двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что комиссии по весеннему призыву в армию начнут работать с 6 мая.

За последние сутки в стране подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев COVID-19.