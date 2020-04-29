Росгвардия сняла ролик, где призывает россиян оставаться дома

В съемках также приняли участие представители ОМОНа и СОБР. В нем рассказали о работе росгвардейцев во время действия режима самоизоляции. В частности, они регулярно проводят разъяснительные беседы с гражданами по поводу необходимости соблюдать предписанные правила во избежания заражения коронавирусом.
Кроме того, сотрудники Росгвардии по-прежнему продолжают обеспечивать безопасность и правопорядок на улицах города, а также охранять объекты различных форм собственности.
В ведомстве подчеркнули, что особенно актуальным становится вопрос о необходимости соблюдения режима самоизоляции в майские праздники. Сотрудники Росгвардии напоминают о важности выполнения предписанных правил и призывают граждан остаться дома.
28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая. В связи с этим на аналогичный период был пролонгирован режим самоизоляции, введенный в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в майские праздники россияне должны оставаться дома. Она подчеркнули, что нельзя допустить "срыва", который может аннулировать все предпринятые ранее усилия.
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