Росгвардия сняла ролик, где призывает россиян оставаться дома

Видео: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии сняли видеоролик, в котором призвали граждан оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.

В съемках также приняли участие представители ОМОНа и СОБР. В нем рассказали о работе росгвардейцев во время действия режима самоизоляции. В частности, они регулярно проводят разъяснительные беседы с гражданами по поводу необходимости соблюдать предписанные правила во избежания заражения коронавирусом.

Кроме того, сотрудники Росгвардии по-прежнему продолжают обеспечивать безопасность и правопорядок на улицах города, а также охранять объекты различных форм собственности.

В ведомстве подчеркнули, что особенно актуальным становится вопрос о необходимости соблюдения режима самоизоляции в майские праздники. Сотрудники Росгвардии напоминают о важности выполнения предписанных правил и призывают граждан остаться дома.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая. В связи с этим на аналогичный период был пролонгирован режим самоизоляции, введенный в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в майские праздники россияне должны оставаться дома. Она подчеркнули, что нельзя допустить "срыва", который может аннулировать все предпринятые ранее усилия.