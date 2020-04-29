Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян отказаться от пикников и прогулок на природе в период майских праздников и соблюдать режим самоизоляции. В ведомстве разработали рекомендации для профилактики распространения коронавируса.
"Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что праздники можно проводить с теми людьми, с которыми уже происходил контакт ранее – например, совместное проживание в одной квартире в период изоляции. Это не относится к соседям или другим людям. Гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться дома.
При поездке за город в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать личный автотранспорт или такси. Если это невозможно и приходится воспользоваться общественным транспортом, то в ведомстве посоветовали использовать маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Эксперты напомнили о том, что в России наступает сезон клещей. Во время прогулки на природе следует защитить голову кепкой или шапкой, а по возвращении домой обработать одежду и провести осмотр.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули важность промывки овощей и фруктов, соблюдать температурный режим хранения продуктов и ограничить употребление алкоголя. Последний пункт особенно важен, поскольку в состоянии алкогольного опьянения снижается уровень инфекционной защиты организма.
Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может улучшиться после майских праздников.
Накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение о признании 6-8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы для сотрудников. При этом срок действия ограничений, связанных с коронавирусом, одновременно продлили до 11 мая.
За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. COVID-19 зарегистрировали в 82 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2 220.
Всего в России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.
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