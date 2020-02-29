Пассажира с подозрением на коронавирус выявили на авиарейсе Москва – Пекин

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Администрация аэропорта Шоуду в Пекине выявила пассажира с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом COVID-19, сообщает посольство России в КНР.

Он прибыл рейсом из Москвы в китайскую столицу рейсом SU204 авиакомпании "Аэрофлот". Пассажиров и экипаж доставили в специальное учреждение для медицинской диагностики. Ни у одного из следовавших на борту россиян симптомов COVID-2019 не обнаружили. Отмечается, что посольство в контакте с компетентными органами Китая отслеживает ситуацию, поддерживает связь с российскими гражданами, их местоположение известно.

Ранее госпитализировали пятерых пассажиров аэропорта Шереметьево, контактировавших в транзитной зоне с больным коронавирусом. В столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом рассказали, что подозрения на заболевание у них не подтвердились. Там подчеркнули, что в Москве отсутствуют случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она подчеркнула, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что с 21 января тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Сейчас разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Первые итоги должны появиться через несколько недель.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся превысило 78,8 тысячи. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 государствах, включая Россию.